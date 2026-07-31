Gaziantep'te mide bulandıran görüntü! Kameraya alan komşularına aldırış etmedi

Gaziantep'in Güneyşehir bölgesinde yer alan TOKİ konutlarında mide bulandıran bir olay yaşandı. Gündüz vakti bir apartmanın balkon kapısında duran şahıs, kendini tatmin etmeye başladı.

KOMŞULARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Çevredeki komşuların kendisini izlediğini ve o anları saniye saniye görüntülediğini fark etmesine rağmen eylemine hiçbir şey olmamış gibi devam eden şahıs, mahallede büyük tepki topladı.

KOMŞULARIN TEPKİSİ VE ŞİKAYETİ ÜZERİNE KAÇTI

Durumu fark eden ve cep telefonlarıyla o iğrenç anları kayda alan bina sakinleri, şahsa sert tepki göstererek durumdan şikayetçi oldu. Çevreden yükselen tepkiler ve komşuların kararlı duruşu üzerine paniğe kapılan şüphelinin, eylemini sonlandırarak hızla saklanıp kaçtığı ifade edildi.

Mahalle sakinleri, ailelerin ve çocukların yaşadığı bir bölgede bu tür ahlak dışı eylemlerin gerçekleşmesinden dolayı büyük tedirginlik duyduklarını belirterek, yetkililerden şahsın bir an önce tespit edilmesini ve adalete teslim edilmesini talep ediyor.