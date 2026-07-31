Gaziantep'te mide bulandıran görüntü! Kameraya alan komşularına aldırış etmedi - Son Dakika
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Gaziantep'te mide bulandıran görüntü! Kameraya alan komşularına aldırış etmedi

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Gaziantep Güneyşehir TOKİ konutlarında bir şahıs, gündüz vakti balkonunda çevredekilerin bakışlarına ve kamerayla kaydedilmesine aldırış etmeden kendini tatmin etti. Komşuların durumu fark edip sert tepki göstermesi ve şikayetçi olması üzerine paniğe kapılan şüpheli, eylemini sonlandırarak hızla saklanıp kaçtı. Bölge halkı, şahsın yakalanarak adalete teslim edilmesini bekliyor.

Gaziantep'in Güneyşehir bölgesinde yer alan TOKİ konutlarında mide bulandıran bir olay yaşandı. Gündüz vakti bir apartmanın balkon kapısında duran şahıs, kendini tatmin etmeye başladı.

KOMŞULARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Çevredeki komşuların kendisini izlediğini ve o anları saniye saniye görüntülediğini fark etmesine rağmen eylemine hiçbir şey olmamış gibi devam eden şahıs, mahallede büyük tepki topladı.

KOMŞULARIN TEPKİSİ VE ŞİKAYETİ ÜZERİNE KAÇTI

Durumu fark eden ve cep telefonlarıyla o iğrenç anları kayda alan bina sakinleri, şahsa sert tepki göstererek durumdan şikayetçi oldu. Çevreden yükselen tepkiler ve komşuların kararlı duruşu üzerine paniğe kapılan şüphelinin, eylemini sonlandırarak hızla saklanıp kaçtığı ifade edildi. 

Mahalle sakinleri, ailelerin ve çocukların yaşadığı bir bölgede bu tür ahlak dışı eylemlerin gerçekleşmesinden dolayı büyük tedirginlik duyduklarını belirterek, yetkililerden şahsın bir an önce tespit edilmesini ve adalete teslim edilmesini talep ediyor.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gaziantep Gaziantep'te mide bulandıran görüntü! Kameraya alan komşularına aldırış etmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te mide bulandıran görüntü! Kameraya alan komşularına aldırış etmedi - Son Dakika
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