Aydın\'da Orman Yangını Kontrol Altında

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın Karıncalı Dağı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda çıkan yangın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgara rağmen bölgeye sevk edilen 20 arazöz ve 8 su tankeri ile alevlerle mücadele edildi. Ekipler yangının önünü keserek kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangında 2 hektar karaçam ormanı zarar gördü. - AYDIN