Aydın'da Orman Yangını: Vali Canbolat Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Aydın'da Orman Yangını: Vali Canbolat Açıklama Yaptı

Aydın\'da Orman Yangını: Vali Canbolat Açıklama Yaptı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Bozdoğan ilçesindeki orman yangını bölgesine gelerek yapılan açıklamada, alevlerin rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayıldığını ifade ederek, devletimizin tüm imkanları ile yangınla mücadeleye devam ettiklerini açıkladı.

16.08.2024 22:30
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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Bozdoğan ilçesindeki orman yangını bölgesine gelerek yaptığı açıklamada, alevlerin rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayıldığını ifade ederek, devletimizin tüm imkanları ile yangınla mücadeleye devam ettiklerini açıkladı.

Vali Canbolat açıklamasında; "İlimizde de bugün öğle saatlerinde başlayan iki tane büyük yangın vardı. ve şu an Bozdoğan Alhisar bölgemizde de saat 16.45 itibarı ile başlayan ve rüzgarın etkisi ile hızla bölgeye yayılan geniş bir alana yayılan yangınla karşı karşıyayız. Yanan alan ağırlıklı olarak ormanlık bir bölge. Bölgede 3 helikopter, 2 uçak bugün müdahalede bulundu. Havanın kararması ile birlikte gece görüşlü bir helikopter sabaha kadar çalışmaya devam edecek. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğümüzün 38 aracı, 147 personeli bölgede şu an mücadele etmekte. Sağlık müdürlüğümüzün 15 personeli üç ambulansı, bir UMKE ekibi, bir UMKE Tıbbi Müdahale Aracı bölgede görev yapmaktadır. Jandarmamızdan 74 personel ve 16 araç görev yapıyor. Büyükşehirimizin 9 aracı ve 35 personeli de bölgede görev yapmaktadır. Örmepınar Mahallemizde 45 kişiyi şu an itibarıyla yangının yaklaşması nedeniyle tahliye ettik. Geri kalan vatandaşlarımızı da tahliye çalışmaları devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren devletimizin bütün imkanları erken saatlerde yangına müdahale ile ilgili etkin bir mücadeleye devam edeceğiz. Yangın kontrol altına alınmış değil, rüzgarın etkisi ile yayılıyor. Ümit ediyoruz ki kısa bir zamanda yangını çevreleyip kontrol altına alırız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Orman Yangını: Vali Canbolat Açıklama Yaptı - Son Dakika

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