Aydın'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Aydın\'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Ekipler, zaman zaman alevlenen bölgelere hızla müdahale ederek yangının kontrol altına alınması için çaba sarf ediyor.

29.07.2024 20:01  Güncelleme: 20:03
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Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, zaman zaman alevlenen yerleri ekipler hızla söndürüyor.

Efeler ilçesi Emirdoğan Mahallesi'ndeki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisi ile geniş alana yayılırken, bölgede söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. Muğla Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 5 su ikmal aracı, 2 yer ekibi, 15 arazöz, 2 dozer, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 su tankeri, Efeler Belediyesi'ne ait 3 su tankeri, 4 itfaiye aracı ve arazözü ile karadan müdahale devam ediyor. Zaman zaman alevlenen bölgelere hızla müdahale eden ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, bölgedeki vatandaşlar da ekiplere destek veriyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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