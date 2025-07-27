Aydın\'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde zirai alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürüyor. Yangına 6 uçak ve 8 helikopterle havadan, 30 arazözle de karadan müdahale ediliyor.

Yangın, Efeler ilçesine bağlı kırsal Yılmazköy Mahallesi'nin üst kesimlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle zirai alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Karadan 30 arazöz ile yangına müdahale edilirken, havadan ise 6 uçak ve 8 helikopter sortilerle ekiplere destek veriyor. - AYDIN