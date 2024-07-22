Aydın\'da Orman Yangınında Zeytin Ağaçları Yanmaya Devam Ediyor

3.Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesi Aytepe mevkiinde bir gün önce meydana gelen orman yangını sonrasında bugün yeniden gelen yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Bölgede bulunan zeytin ağaçları için için yanarken, hızla müdahale eden itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması gerçekleştiriyor.

Yangın, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi Aytepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 21 Temmuz Pazar günü meydana gelen ve yaklaşık 2 saatlik çabanın ardından söndürülen yangın bölgesindeki zeytin ağaçlarından dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bölgede için için yanan zeytin ağaçlarına müdahale etti. Muhtemel bir yangının önüne geçen ekipler, bölgede yeniden soğutma çalışması gerçekleştiriyor. - AYDIN