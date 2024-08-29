Aydın'da Orman Yangınlarına İdari Para Cezası - Son Dakika
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Aydın'da Orman Yangınlarına İdari Para Cezası

Aydın\'da Orman Yangınlarına İdari Para Cezası

Aydın'da orman yangınları tedbiri kapsamında yasak bölgelere giren 31 kişiye 63 bin 612 TL idari para cezası uygulandı.

29.08.2024 14:25
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Aydın'da orman yangınları tedbiri kapsamında yasak bölgelere giren toplam 31 kişiye 63 bin 612 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, orman yangınlarının önlenmesi kapsamında 27-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan devriye faaliyetleri esnasında "Orman Yangınlarının Önleyici Tedbirler" konulu komisyon kararı doğrultusunda yasaklama kararlarına uymayan kişiler ise jandarmadan kaçamadı. Bu çerçevede girilmesi yasaklanan ormanlık alanlara giren, mangal yakarak piknik yapan, ot ve anız yakan, yangına sebebiyet veren Efeler'de 2, İncirliova'da 1, Karacasu'da 7, Kuşadası'nda 20, Kuyucak'ta 1 şahıs olmak üzere toplam 31 şahsa, kişi başı 2 bin 52 TL'den 63 bin 612 TL idari yaptırım kararı uygulandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca ormanların ve canlıları korumak ve yangınların önlenmesi amacıyla devriye faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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