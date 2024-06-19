Aydın'da Orman Yangınlarına Karşı Kurallara Uymayanlara Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Aydın'da Orman Yangınlarına Karşı Kurallara Uymayanlara Cezai İşlem Uygulandı

Aydın Valiliği tarafından orman yangınlarının önlenmesi amacıyla düzenlenen kurallara uymayan 21 kişiye toplamda 43 bin 092 TL cezai işlem uygulandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, mangal yakma, anız yakma, ot temizliği amacıyla ateş yakma ve yasak olan ormanlara girme gibi faaliyetlerde bulunan kişilere 2 bin 052 TL idari para cezası kesildiği belirtildi. Jandarma denetimlerine devam ediyor.

19.06.2024 09:44
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Aydın'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla düzenlenen kurallara uymayan 21 şahsa toplamda 43 bin 092 lira cezai işlem uygulandı.

Aydın Valiliğinin 2024/1 Sayılı Genelgesi kapsamında; Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen faaliyetlerdei Çine, Efeler, Koçarlı ve Sultanhisar ilçelerinde 10-19 Haziran 2024 tarihleri arasında mangal yakma, anız yakma, ot temizliği amacıyla ateş yakma ve girilmesi yasak olan ormanlara girme vb. sebeplerle orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınan kararlara aykırı hareket eden 21 şahsa kişi başı 2 bin 052 TL olmak üzere toplam 43 bin 092 TL idari para cezası kesildi. Jandarma tarafından denetimlere devam edildiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Orman Yangınlarına Karşı Kurallara Uymayanlara Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Orman Yangınlarına Karşı Kurallara Uymayanlara Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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