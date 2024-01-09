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Aydın'da otomobil refüje çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil refüje çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilen yaralılar hakkında inceleme başlatıldı.

Aydın\'da otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
09.01.2024 - 13:14,
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Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın- Denizli Karayolu, Köşk ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ş.İ. idaresindeki 09 ACV 542 plakalı otomobil, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpma sonucu savrulan araç içerisindeki sürücü Ş.İ. ile yolcu konumundaki Z.İ. ve E.İ. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın'da otomobil refüje çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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