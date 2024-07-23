Aydın'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Aydın\'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ağaca çarparak takla attı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

23.07.2024 21:51  Güncelleme: 21:54
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Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaca çarpan otomobilin takla atarak ters döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Ünal Özgödek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 ACR 700 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak ters döndü. Kazada kadın otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaralıları otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

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