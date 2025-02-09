Aydın\'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kızılay Caddesi'nden bulvara çıkmak için dönüş yapan otomobil ile o esnada Batı Gazi Bulvarı üzerinde seyir halinde motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN