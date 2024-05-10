Aydın\'ın Efeler ilçesinde pide malzemeleri yüklü kamyon devrildi, 4 kişi yaralandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde pide malzemeleri yüklü kamyon virajı alamayarak devrilirken, sürüklenerek uçuruma doğru giden kamyonu zeytin ağacı durdurdu. Meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Dağeymiri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyyar pide aracı olarak kullanılan 09 AAZ 31 plakalı kamyon sürücüsü, cuma namazı sonrasında Dağeymiri Mahallesi'ndeki pide hayrını tamamlayıp yola çıktı. Geri dönüş esnasında pide malzemelerinin yüklü olduğu kamyonun henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu. Virajda yan devrilen kamyon uçuruma doğru sürüklenirken, şans eseri yol kenarında bulunan zeytin ağacı ve yön tabelası, uçuruma sürüklenen kamyonu yol kenarında durdurdu. Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN