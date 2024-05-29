Aydın\'da Polis Ekipleri 554 Olaya Müdahale Etti, 22 Aranan Şahıs Yakalandı

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Aydın'da polis ekiplerince son 1 haftada yapılan çalışmalarda 554 olaya müdahale edilirken 22 aranan şahıs yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekiplerinin suçların önlenmesin ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, kent genelinde suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde 13-19, 20-26 Mayıs tarihlerinde drone destekli çalışmalar gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tren garı, otogar, AVM'ler, halkın alışveriş yaptığı yerler, okul çevreleri, şehir giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalar ile Mobil PTS sistemiyle kontrollerde 12 bin 913 şahıs, 4 bin 564 araç sorgulanırken, 22 aranan şahıs da yakalandı. Ekipler tarafından bir haftada 554 olaya müdahale edildi. Yapılan uygulamalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 şahıstan 3 gram uyuşturucu madde, 2 şahıstan 75 adet uyarıcı madde (hap) ele geçirildi. - AYDIN