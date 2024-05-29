Aydın'da Polis Ekipleri 554 Olaya Müdahale Etti, 22 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Polis Ekipleri 554 Olaya Müdahale Etti, 22 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın\'da Polis Ekipleri 554 Olaya Müdahale Etti, 22 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda son 1 haftada 554 olaya müdahale edildi. Bu çalışmalar sonucunda 22 aranan şahıs yakalandı. Yapılan uygulamalarda ise bir adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 gram uyuşturucu madde ve 75 adet uyarıcı madde ele geçirildi.

29.05.2024 10:54
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Aydın'da polis ekiplerince son 1 haftada yapılan çalışmalarda 554 olaya müdahale edilirken 22 aranan şahıs yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekiplerinin suçların önlenmesin ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, kent genelinde suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde 13-19, 20-26 Mayıs tarihlerinde drone destekli çalışmalar gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tren garı, otogar, AVM'ler, halkın alışveriş yaptığı yerler, okul çevreleri, şehir giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalar ile Mobil PTS sistemiyle kontrollerde 12 bin 913 şahıs, 4 bin 564 araç sorgulanırken, 22 aranan şahıs da yakalandı. Ekipler tarafından bir haftada 554 olaya müdahale edildi. Yapılan uygulamalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 şahıstan 3 gram uyuşturucu madde, 2 şahıstan 75 adet uyarıcı madde (hap) ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Polis Ekipleri 554 Olaya Müdahale Etti, 22 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Polis Ekipleri 554 Olaya Müdahale Etti, 22 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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