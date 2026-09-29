Aydın\'da polis huzur uygulamalarıyla şüpheli araç ve şahısları denetliyor

Aydın'da vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla polis ekiplerinin kent genelindeki denetimleri aralıksız devam ediyor.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdikleri huzur uygulamaları kapsamında şüpheli araç ve şahıslar üzerinde kontroller gerçekleştiriyor. Trafik, yunus ve asayiş ekiplerinin katılımıyla sürdürülen denetimlerde, vatandaşların güvenliğini tehdit edebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Kent genelinde farklı noktalarda gerçekleştirilen uygulamalarda ekipler, şüpheli görülen araçları durdurarak gerekli kontrolleri yaparken, şahısların da kimlik ve üzerlerinde bulunan unsurlara yönelik incelemelerde bulunuyor. Trafik ekipleri ise sürücü ve araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Öte yandan yunus ve asayiş ekipleri de sorumluluk bölgelerinde devriye faaliyetlerine devam ederek huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.