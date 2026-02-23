Aydın\'da Polis Operasyonu: 132 Şahıs Yakalandı

Aydın'da polis ekipleri tarafından yapılan bir haftalık çalışmalarda 27 bin 849 şahıs sorgulanırken, 132 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından 16 Şubat 2026 - 22 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 27 bin 849 şahıs sorgulanırken, 132 aranan şahıs yakalandı, 50 şahıs tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 46 hırsızlık olayı aydınlatılırken, siber suçlarla mücadelede ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında 43 şahsa adli işlem uygulandı. 266 gram uyuşturucu madde, 153 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 43 adet fişek ele geçirildi. 18 bin 454 araç ve motosiklet sorgulanırken, 125 araç trafikten men edildi, 4 bin 631 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - AYDIN