Aydın\'da Ruhsatsız Silah Taşıyan 2 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde ruhsatsız silah taşıdığı tespit edilen 2 şüpheli jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca ruhsatsız silah taşıyan veya satan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Dereköy Mahallesi'nde içerisinde M.D. ve B.D. isimli şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu. Yapılan aramada 2 adet 7,65 mm tabanca, 10 adet fişek, 2 adet kelebek diye tabir edilen bıçak ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN