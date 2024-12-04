Aydın'da Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika
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Aydın'da Sahte İçki Operasyonu

Aydın\'da Sahte İçki Operasyonu

KOM ekipleri Aydın'da 374 litre sahte içki ele geçirirken 3 şüpheli hakkında işlem yaptı.

04.12.2024 18:13
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Efeler, Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 374 litre sahte içki ele geçilirken, 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından Efeler, Kuşadası ve Nazilli bulunan adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında; 361 litre kurma şarap ve 13 litre ev yapımı rakı ele geçirildi. M.B., M.K. ve Ü.K. isimli şüpheli şahıslar hakkında da 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika

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