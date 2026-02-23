Aydın'da Sahte Yağ Operasyonu - Son Dakika
Aydın\'da Sahte Yağ Operasyonu
23.02.2026 15:55
Aydın'da yapılan operasyonda, 385 litre tağşiş zeytinyağı ve 4 bin litre etiketsiz yağ ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işletmeye ait araçta 385 litre tağşiş zeytinyağı ile 4 bin litre etiketsiz bitkisel karışım yağ ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir işletmeye ait aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 4 bin litre etiketsiz bitkisel karışım yağ, 385 litre tağşiş zeytinyağı ve 40 kilogram etiketsiz incir ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü ve işletme hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince araç sürücüsüne ehliyeti yanında bulundurmamaktan ve tonaj aşımından idari para cezası uyguladı. Ayrıca Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Aydın Vergi Dairesi ekiplerince de idari işlemler yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zeytinyağı, 3. Sayfa, Ekonomi, Aydın, Son Dakika

17:05
