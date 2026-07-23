Aydın\'da Saman Yangını: 150 Ton Yandı

Aydın'ın Çine ilçesinde saman balyalarının istifli olduğu yerde çıkan yangında, yaklaşık 150 ton balya yanarak kül oldu.

Yangın, Kuruköy Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide istiflenen saman balyalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve balyaları saran alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Uzun süren çalışmanın ardından yangın çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 150 ton samanın tamamen yandığı belirlenirken, ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının bir traktörün egzozundan sıçrayan kıvılcım nedeniyle samanların tutuşması sonucu çıktığı iddia edilirken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN