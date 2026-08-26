Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünden bir anda alevlerin yükseldiği otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Efeler ilçesi Efeler Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 33 HD 995 plakalı otomobilin motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Bir anda alevlerle karşılaşan sürücü, aracını yolun sağına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Ekipleri müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.