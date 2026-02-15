Efeler\'de şiddetli rüzgar tabelaları kopardı, iş yerlerinde hasar oluştu

Aydın'ın Efeler ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, kopan iş yeri tabelaları ve reklam brandaları nedeniyle maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde etkisini artıran rüzgar, bazı iş yerlerine ait tabelaların yerinden kopmasına neden oldu. Cuma Mahallesi Zafer Meydanı'ndaki bir AVM'nin tabelası koparak yere düşmesi nedeniyle çevrede bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Olayda yaralanan olmazken, düşen tabela nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Benzer bir olay ise Hasan Efendi-Ramazan Paşa Mahallesi Yağcılariçi Çarşısı'nda yaşandı. Bir gelinlikçiye ait reklam brandasının şiddetli rüzgar nedeniyle koparak sarkması çevrede tehlike oluşturdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevre güvenliği aldı, kopan tabela ve brandalar kontrollü şekilde kaldırıldı.

Yetkililer, rüzgarlı havalarda tabela ve reklam panolarının sağlamlığı konusunda iş yeri sahiplerinin gerekli kontrolleri yapması gerektiğini hatırlatarak benzer olaylara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. - AYDIN