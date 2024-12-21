Aydın\'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu

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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 25 kilo kıyılmış tütün ve çok sayıda makaron ele geçirildi.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince sigara kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışma sonucunda Germencik ilçesinde Y.D. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 25 kilo açık kıyılmış tütün, 5 kilo paketlenmiş bandrolsüz tütün, 62 bin adet boş makaron, 2 bin 500 adet dolu makaron, 5 bin adet boş sigara kutusu ve 2 adet elektrikli sigara sarma makinası ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli ve idari süreç başlatıldı. - AYDIN