Aydın\'da Sokak Köpekleri Tehlike Saçıyor

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Aydın'da sayıları her geçen artan sokak köpekleri tehlike saçmaya başladı. Aydın merkez başta olmak üzere pek ilçede özellikle çocuklar ve kadınlar sokağa çıkamaz hale geldi. Vatandaşlar sorunun her geçen gün büyüdüğünü belirterek yetkililerden yardım istedi.

Köşk ilçesinde sürüler halinde dolaşan başıboş sokak köpekleri, park ve bahçeleri mesken tuttu. Özellikle sabahın erken saatlerinde ve geceleri dışarı çıkmaktan korktuklarını belirten vatandaşlar, "Sabah çocuklarımızı yalnız başına okula göndermeye korkuyoruz. Gece dışarıda bir işi olsa kadın ve çocuklarımızı yanında bir refakatçi olmadan dışarıya çıkamıyor. Köpekler sürü halinde dolaştığı için saldırgan oluyor. Zaman zaman kazalara da neden olan başıboş sokak köpeği sorunun daha büyük bir facia yaşanmadan çözülmesini istiyoruz" diye konuştular. - AYDIN