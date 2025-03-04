Aydın\'da Şubat\'ta 23 Bin 738 Sürücü Cezalandırıldı

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Aydın'da Şubat ayında trafik kurallarına uymayan 23 bin 738 sürücü cezadan kaçamazken, meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, 2025 yılı Şubat ayı içerisinde yapılan denetimlerde toplam 217 bin 785 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 23 bin 738 araca işlem yapıldı. Şubat ayında meydana gelen 664 trafik kazasında ise 3 kişi hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2025 yılı Şubat ayı içerisinde toplam 217 bin 785 araç kontrol edilmiş, 23 bin 738 araca işlem yapılmıştır. Alınan önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2025 Şubat ayı içerisinde ilimiz sınırlarında toplam 269 maddi hasarlı, 392 yaralamalı ve 3 ölümlü olmak üzere toplam 664 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 502 vatandaşımız yaralanmış, 3 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Ayrıca 369 sürücünün ehliyetine el konulmuştur. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN