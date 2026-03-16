Aydın'da Suç Örgütlerine Operasyon - Son Dakika
Aydın'da Suç Örgütlerine Operasyon

Aydın\'da Suç Örgütlerine Operasyon
16.03.2026 09:53
Aydın'da yapılan çalışmalarda 132 aranan kişi yakalandı, 52'si tutuklandı, uyuşturucular ele geçirildi.

Aydın'da yapılan bir haftalık çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 132 kişi yakalandı, 52 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 9 - 15 Mart 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre çalışmalarda 35 bin 35 şahsın sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 132 şahıs yakalandı, 52 şahıs tutuklandı. Ayrıca çalışmalar kapsamında 14 hırsızlık olayı aydınlatılırken, siber suçlarla mücadelede ve sanal devriye faaliyetlerinde 51 şahsa adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ise 858 gram uyuşturucu madde, 504 adet sentetik ecza, 3 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği/pompalı tüfek, 126 adet fişek ele geçirildi. Trafik yönünden yapılan çalışmalarda da 24 bin 558 araç ve motosiklet sorgulanırken, 185 araç trafikten men edildi, 6 bin 177 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Suç Örgütlerine Operasyon - Son Dakika

Cinayet gibi kaza Dehşet anları kamerada Cinayet gibi kaza! Dehşet anları kamerada
Oğuzhan Koç Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası kendinden geçti Oğuzhan Koç Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası kendinden geçti
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı
Süleymaniye’de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar açtı Süleymaniye'de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar açtı
Helal olsun sana Arda Herkes onu konuşuyor Helal olsun sana Arda! Herkes onu konuşuyor

09:51
Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Bazen kendinden bile ürküyor
Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Bazen kendinden bile ürküyor
09:23
Muhalif vekilden Modi’yi yerin dibine sokan sözler
Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
09:11
İran’dan intikam saldırısı Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
İran'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
09:10
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine kara harekatı başlattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı
08:56
Dünya devinde kaos Yıldız isim hocasıyla tartıştı, Galatasaray taraftarı harekete geçti
Dünya devinde kaos! Yıldız isim hocasıyla tartıştı, Galatasaray taraftarı harekete geçti
08:25
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı “Rusya“ iddiası
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı "Rusya" iddiası
SON DAKİKA: Aydın'da Suç Örgütlerine Operasyon - Son Dakika
