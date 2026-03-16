Aydın\'da Suç Örgütlerine Operasyon

Aydın'da yapılan bir haftalık çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 132 kişi yakalandı, 52 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 9 - 15 Mart 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre çalışmalarda 35 bin 35 şahsın sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 132 şahıs yakalandı, 52 şahıs tutuklandı. Ayrıca çalışmalar kapsamında 14 hırsızlık olayı aydınlatılırken, siber suçlarla mücadelede ve sanal devriye faaliyetlerinde 51 şahsa adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ise 858 gram uyuşturucu madde, 504 adet sentetik ecza, 3 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği/pompalı tüfek, 126 adet fişek ele geçirildi. Trafik yönünden yapılan çalışmalarda da 24 bin 558 araç ve motosiklet sorgulanırken, 185 araç trafikten men edildi, 6 bin 177 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - AYDIN