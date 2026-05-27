Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sulama kanalına düşen yaralı kartal, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 5 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen yetişkin kartalın sulama kanalında mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, dikkatli bir çalışma sonucu kartalı bulunduğu yerden çıkararak kurtardı. Yaralı olduğu belirlenen kartalın ilk kontrollerinin ardından tedavi ve rehabilitasyon süreci için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edileceği öğrenildi. Yetkililer, vatandaşların yaban hayvanlarını gördüklerinde müdahale etmek yerine ilgili kurumlara haber vermelerinin büyük önem taşıdığını belirtti. - AYDIN
Son Dakika › 3. Sayfa › Bozdoğan'da sulama kanalına düşen kartal kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?