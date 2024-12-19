Aydın'da Şüpheli Çanta Paniği - Son Dakika
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Aydın'da Şüpheli Çanta Paniği

Aydın\'da Şüpheli Çanta Paniği

Hastane yakınında bulunan çanta bomba imha ekibi tarafından patlatıldı. İçinden bebek malzemeleri çıktı.

19.12.2024 15:13
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Aydın'da hastane yakınına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Bomba imha ekibince fünye ile patlatılan çantadan bebek bakım malzemeleri çıktı.

Olay, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kampüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi otoparkı yakınındaki kaldırım üzerinde şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekibince fünye ile kontrollü olarak patlatılan çantadan biberon, mama ve bebek bakım malzemeleri çıktı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Şüpheli Çanta Paniği - Son Dakika

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