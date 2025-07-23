Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yer alan Yeni Sanayi Sitesi'nde bir kişinin hareketsiz biçimde yerde yattığını fark eden vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede ölen kişinin Süleyman Eryılmaz olduğu tespit edildi.
Eryılmaz'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacağı öğrenildi.
Öte yandan, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da şüpheli ölüm: Sokak ortasında bulundu - Son Dakika
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