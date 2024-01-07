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Aydın'da Şüpheli Şahsın Sağır ve Dilsiz Oyunu Bozuldu - Son Dakika
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Aydın'da Şüpheli Şahsın Sağır ve Dilsiz Oyunu Bozuldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde durdurulan bir şahsın sağır ve dilsiz numarası yaparak polis ekiplerinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Yapılan sorgulamada şahsın 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Aydın\'da Şüpheli Şahsın Sağır ve Dilsiz Oyunu Bozuldu
07.01.2024 - 10:46,
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Aydın'ın Efeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşılan şahsın sağır ve dilsiz oyununu polis ekipleri ve Gece Kartalları bozdu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için görev ve sorumluluk alanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri ve Gece Kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, Umurlu Mahallesi'nde ortaklaşa gerçekleştirdikleri uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Durdurulan şahıs sağır ve dilsiz oyunu yaparak ekiplerden kurtulmak istedi. Şahsın yapılan sorgulamasında isminin M.K. olduğu, sağır ve dilsiz olmadığı, 5 ayrı dosyadan arandığı ve toplamda 18 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. M.K. ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Efeler, Aydın, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Şüpheli Şahsın Sağır ve Dilsiz Oyunu Bozuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da Şüpheli Şahsın Sağır ve Dilsiz Oyunu Bozuldu - Son Dakika
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