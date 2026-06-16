Aydın'da Şüpheli Valiz Patlatıldı - Son Dakika
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Aydın'da Şüpheli Valiz Patlatıldı

16.06.2026 22:00
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Efeler'deki emniyet binasının önündeki şüpheli valiz, bomba imha ekipleri tarafından boş çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan emniyet binasının karşısına bırakılan şüpheli valiz ekipleri harekete geçirdi, fünye ile patlatılan valiz boş çıktı.

Olay, Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 503 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet binasının karşı tarafındaki kaldırımda uzun süredir duran valizi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik çemberi oluşturarak bomba imha uzmanlarına bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha ekipleri, fünye yardımıyla şüpheli valizi kontrollü bir şekilde patlattı. Valizin içerisinden bir şey çıkmazken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması mahalle sakinlerine derin nefes aldırdı. - AYDIN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Efeler, Yaşam, Aydın, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Şüpheli Valiz Patlatıldı - Son Dakika

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