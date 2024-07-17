Aydın'da Televizyon Tamircisi Tartıştığı Ev Sahibini ve Ailesini Çekiçle Yaraladı - Son Dakika
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Aydın'da Televizyon Tamircisi Tartıştığı Ev Sahibini ve Ailesini Çekiçle Yaraladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir televizyon tamircisi, tartıştığı ev sahibi ve ailesini çekiçle ağır şekilde yaraladı. Olayın ardından şüpheli yakalanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

17.07.2024 00:02
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde televizyon tamiri için gittiği ev sahibi ile tartışan bir şahıs, biri çocuk 4 kişiyi çekiçle ağır yaraladı.

Olay, Kardeşköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, televizyon tamirciliği yapan M.G. isimli şahıs H.D.'nin (65) evine gitti. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma çıktı. Gözü dönen televizyon tamircisi M.G. yanında bulundurduğu çekiçle önce ev sahibi H.D.'nin kafasına ve göğsüne vururken daha sonra H.D.'nin eşi N.D. (60) ile kızı H.G. (37) ve torunu B.G.'nin (6) de başına çekiçle vurarak ağır yaraladı. Evden gelen sesler üzerine H.D.'nin evine giden komşular şoke oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Komşular tarafından yakalandı

Olayın şüphelisi televizyon tamircisi M.G., H.D.'nin komşuları tarafından evin dışında yakalandı. Jandarma ekiplerine teslim edilen M.G. gözaltına alındı.

Hastanede tedavi altına alındılar

Hastanede tedavi altına alınan H.D.'nin kafa tasında parçalı kırık bulunduğu, sol kaburgasındaki kırıktan dolayı da akciğerleri zarar gördüğü tespit edildi. Durumu ağır olan yaşlı adam, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Eşi N.D.'nin ve torunu B.G.'nin kafa tasındaki çatlak nedeniyle beyin kanaması geçirdiği belirlenirken yoğun bakım servisine alındı. H.D.'nin kızı H.G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Emniyet ekipleri geniş güvenlik önlemleri alındı

Olayın ardından şahısların yakınları Nazilli Devlet Hastanesi'nde akın etti. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastane ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Televizyon Tamircisi Tartıştığı Ev Sahibini ve Ailesini Çekiçle Yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Televizyon Tamircisi Tartıştığı Ev Sahibini ve Ailesini Çekiçle Yaraladı - Son Dakika
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