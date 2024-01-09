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Aydın'da Torbacılara Operasyon: 1 Gözaltı - Son Dakika
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Aydın'da Torbacılara Operasyon: 1 Gözaltı

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 102 gram metamfetamin, 63 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Aydın\'da Torbacılara Operasyon: 1 Gözaltı
09.01.2024 - 10:10,  Güncelleme: 10:18
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Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon çerçevesinde 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaptıkları operasyonlarla zehir tacirlerine darbe vuran ekipler, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde ticareti yapan şahısları tek tek yakalayarak hakim karşısına çıkartmaya devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmada, İ.D. isimli şüphelinin işyerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda; 102 gram metamfetamin, 63 gram esrar, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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