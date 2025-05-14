Aydın'da Trafik Denetimi: 22 Sürücüye 45 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Aydın'da Trafik Denetimi: 22 Sürücüye 45 Bin TL Ceza

Aydın\'da Trafik Denetimi: 22 Sürücüye 45 Bin TL Ceza

Köşk'te yapılan trafik uygulamasında 22 sürücüye toplam 45 bin lira ceza kesildi.

14.05.2025 11:47
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Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan şok trafik uygulamasında 22 sürücüye 45 bin lira idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından trafik kazalarından kaynaklanan ölüm, yaralamaları en aza indirmek ve kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla Köşk-Başçayır Mahalle yolunda iki aşamalı olarak şok trafik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 238 araç ve 139 şahıs kontrol edildi. 22 sürücüye 45 bin TL trafik idari para cezası uygulandı. Yol kullanıcılarının güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Trafik Denetimi: 22 Sürücüye 45 Bin TL Ceza - Son Dakika

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