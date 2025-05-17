Aydın\'da Trafik Denetiminde 21 Bin TL Ceza

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde, kurallara uymadığı tespit edilen 18 sürücüye 21 bin TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından trafik kazalarından kaynaklanan ölüm, yaralamaları en aza indirmek ve kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla Köşk ilçesi Köşk-Başçayır Mahalle Yolunda 'Şok trafik uygulaması' gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 169 araç ve 117 şahıs kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 18 sürücüye 21 bin TL trafik idari para cezası uygulandı. Yol kullanıcılarının güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN