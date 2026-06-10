Aydın'da Trafik Denetimleri: 172 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Aydın'da Trafik Denetimleri: 172 Bin Araç Kontrol Edildi

Aydın\'da Trafik Denetimleri: 172 Bin Araç Kontrol Edildi
10.06.2026 09:20
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Aydın'da yapılan denetimlerde 172.010 araç kontrol edildi, 910 kaza ve 28.952 işleme imza atıldı.

Aydın'da trafik güvenliğinin artırılması ve korunması amacıyla yapılan denetimlerde 172 bin 010 araç kontrol edilirken, 28 bin 952 araca işlem gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2026 yılı Mayıs ayı içerisinde toplam 172 bin 010 araç kontrol edilirken, 28 bin 952 araca işlem yapılmıştır. Alınan önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2026 Mayıs ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam 336 maddi hasarlı, 574 yaralamalı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 910 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 798 vatandaşımız yaralanmış, 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Ayrıca 482 sürücünün ehliyetine el konulmuş olup, 1263 araç trafikten men edilmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Yaşam, Aydın, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Trafik Denetimleri: 172 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika

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