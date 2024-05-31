Aydın\'da trafik kazası: 17 kişi yaralandı

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Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın- Muğla karayolu üzerinde Dorumlar Mahallesi sınırları içerisinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 09 M 4712 plakalı Çine Birlik minibüsüne 48 AAJ 819 plakalı ticari araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araçlarda bulunan 17 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN