Aydın\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla atan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Efekent Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.K. idaresindeki 35 YAR 46 plakalı otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kontrolden çıkan otomobil, orta refüje çarparak takla attı. Araç içerisinde bulunan G.K., M.S., M.C.S. ve U.A.G. isimli 4 genç yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta bulunan gençleri çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN