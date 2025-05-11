Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Yazıkent yolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen Bayram Pınarcı'ya, O.A nin kullandığı seyir halindeki araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Pınarcı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazaya karışan araç sürücüsü O.A. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da Trafik Kazası: Bir Ölüm - Son Dakika
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