Aydın'da Trafik Kazası: Kadın Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da Trafik Kazası: Kadın Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Aydın\'da Trafik Kazası: Kadın Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Efeler'de motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu kadın sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

05.05.2025 10:33
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Aydın'ın Efeler ilçesine motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında kadın motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Batı Gazi Bulvarı ile Kızılay Caddesi kesişiminde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AOJ 329 plakalı motosiklet ile 09 BH 215 plakalı otomobil çapıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen kadın sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri dizinden yaralanan kadın sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan kadın motosiklet sürücüsünün durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Trafik Kazası: Kadın Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

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