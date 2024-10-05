Aydın'da Trafik Kazası: Sürücü Kaçtı - Son Dakika
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Aydın'da Trafik Kazası: Sürücü Kaçtı

Aydın\'da Trafik Kazası: Sürücü Kaçtı

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı, sürücü olay yerinden kaçtı.

05.10.2024 03:13
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Aydın'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazaya neden olan ve kazada hasar alan lüks aracın sürücüsü olaydan sonra aracını bırakıp kaçtı.

Kaza saat 02: 00 sıralarından Atatürk Bulvarı Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atatürk Bulvarı Üzeri'nden Kadın Doğum Hastanesi'ne doğru ilerlemekte olan 09 ET 145 plakalı otomobil, karşı şeritte ilerlerken dönüşün sadece ambulanslara ait olan yerden önüne çıkan 09 C 1109 plakalı lüks otomobile çarptı. Kazada 09 ET 145 plakalı araç sürücüsü yaralanırken diğer aracın sürücüsü olaydan sonra kayıplara karıştı.

Görgü şahitleri kazadan sonra araçtan çıkan 09 C 1109 plakalı aracın sürücüsünün yaya olarak ara sokağa girip olay yerinden hızla uzaklaştığını belirtti. Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki güvenlik kameralarından firar eden sürücünün kimliğinin tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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