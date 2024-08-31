Aydın\'ın Efeler ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza bugün öğlen saatlerinde Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde 09 HD240 plakalı otomobil ile 09 KB 286 plakali kamyonet çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı.

Kazayla ilgili soruştura sürüyor. - AYDIN