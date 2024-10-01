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Aydın'da Trafik ve Ceza Operasyonu

Aydın\'da Trafik ve Ceza Operasyonu

Aydın'da 24 bin araç sorgulandı, 175'i trafikten men edildi, 11 silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

01.10.2024 09:30
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde 24 bin 532 araç ve motosikleti sorgularken, kusurlu bulunan 175 araç trafikten men edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, 23-29 Eylül tarihleri arasında yaptıkları çalışmaları paylaştı. Aydın genelinde 11 bin 238 şahsın GBT sorgusunu yapan ekipler, araması bulunan 116 şüpheliyi yakaladı. Bu şüphelilerden 59'u sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

Ayrıca yapılan aramada 11 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 3 pompalı tüfek, 171 tane fişek, 979 gram uyuşturucu madde, 42 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen 15 bin 750 TL para ele geçirildi.

İl genelinde 24 bin 532 araç ve motosikleti sorgulayan ekipler, 175 aracı trafikten men ederken 5 bin 493 araç sürücüsüne ceza kesildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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