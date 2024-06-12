Aydın'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

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Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, Elderesi Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 55 yaşındaki Naci Lüle 48 ADP 603 plakalı traktör ile tarla sürdüğü esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten devrilerek patika yola düşmesi sonucu yaşanan kazada traktör altında kaldı. Yaşanan kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine sağlık, jandarma ekipleri ve Çine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, traktörün altında kalan Neci Lüle'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Lüle'nin iki kız evladı olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN