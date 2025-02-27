Aydın\'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu

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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 10 kilo paketlenmiş bandrolsüz tütün ile 40 bin boş makaran ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca sigara kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Germencik ilçesinde G.T. isimli şüpheli şahsın ikameti ve iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramalar sonucunda 5 kilo açık kıyılmış tütün, 10 kilo paketlenmiş bandrolsüz tütün, 40 bin adet boş makaron, 5 bin 500 adet dolu makaron, 4 bin 500 adet boş sigara kutusu, 3 bin adet boş şeffaf sigara paketi, 12 bin adet makaron filtresi, 1 adet elektrikli sigara sarma makinası ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs ile ilgili başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor. - AYDIN