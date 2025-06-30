Aydın\'da Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Heyecanı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Aydın Tekstil Park'ta düzenlenen Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın etabı büyük bir coşku ve yoğun katılımla tamamlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 2025 Bioderma Pro Beach Tour Aydın etabı, dört gün boyunca sporseverleri Tekstil Park'ta buluşturdu. Türkiye'nin dört bir yanından ve farklı ülkelerden gelen sporcuların katılımıyla gerçekleşen organizasyon, nefes kesen karşılaşmalara sahne oldu.

Organizasyonun finalinde kadınlar kategorisinde üçüncü Berfin Öztürk - Merve Akın, ikinci Kseniia Mazur - Anna Kalchenko ve şampiyon Yaren Sencel - Merve Çelebi takımları oldu. Erkekler kategorisinde ise üçüncü Ozan Baltacı - Mammadli Heydar, ikinci Yasin Baysal - Tarık Gül ve şampiyon Yusuf Özdemir - Batuhan Kuru takımları oldu. Aydın'ı ve organizasyonun düzenlendiği Aydın Tekstil Park'ı çok beğendiklerini söyleyen sporcular, kentte kendilerine gösterilen yoğun ilgiden dolayı Aydınlılara ve destekleri nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından spora ve sporculara yönelik hayata geçirilen desteklerin süreceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Aydınımız sadece spora verdiği destekle değil, aynı zamanda ev sahipliği yaptığı başarılı organizasyonlarla da öne çıkıyor. Tekstil Park'ta düzenlenen bu turnuva, hem kentimizin sosyal hayatına renk kattı hem de sporseverleri bir araya getirdi. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza ve tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Spora ve sporculara desteklerimiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, organizasyondan memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN