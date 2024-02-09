Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 3 Şüpheli Yakalandı

Aydın\'da Uyuşturucu Kullanan 3 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Efeler ve Germencik ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda, uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.

09.02.2024 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ve Germencik ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu kullandıkları tespit edilen üç şüpheli şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Efeler ve Germencik ilçesinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik faaliyetlere devam ediliyor. Efeler ilçesinde C.Ö. isimli şüpheli şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. O.Z, H.S.E, C.Ö. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Germencik, Jandarma, Efeler, Aydın, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:41:06. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement