Aydın\'da Jandarma Ekipleri Tarafından Uyuşturucu Kullanan 5 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelindeki uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmada yakalanan; B.D., M.C.S., A.B., İ.Ç. ve G.Ö. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - AYDIN