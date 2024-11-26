Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan baskında 1 kişi yakalanırken, 211 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesinde ekipler, bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen baskında 1 şahıs yakalanırken, şahsın ikametinde yapılan aramada 95 gram uyuşturucu madde, 211 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN