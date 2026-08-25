Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2.456 Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2.456 Ecza Ele Geçirildi

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2.456 Ecza Ele Geçirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da polis, 2.456 sentetik ecza ele geçirirken bir şüpheli tutuklandı. Adli işlemler başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 456 adet sentetik ecza ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda 1 şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 2 bin 456 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli hakkında TCK'nın 188. maddesi kapsamında 'uyuşturucu madde ticareti' ve 191. maddesi kapsamında 'uyuşturucu madde kullanma' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Efeler, Polis, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2.456 Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yıllık sır çözüldü: Aynur Kanbur’un 4 katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet 10 yıllık sır çözüldü: Aynur Kanbur'un 4 katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet
Ordu’da dere kenarında 2 kız kardeşin cansız bedeni bulundu Ordu'da dere kenarında 2 kız kardeşin cansız bedeni bulundu
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçti
İsrail’de mafya lideri silahlı saldırıda öldü İsrail'de mafya lideri silahlı saldırıda öldü
ABD, Suriye’yi terör listesinden çıkardı ABD, Suriye'yi terör listesinden çıkardı
Bebek Sahili’nde boğulma tehlikesi geçiren kadını çevredekiler kurtardı Bebek Sahili'nde boğulma tehlikesi geçiren kadını çevredekiler kurtardı

17:51
Üsküdar Belediyesi’nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
17:35
Öcalan, “Özel’e mesaj gönderdiği“ iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
Öcalan, "Özel'e mesaj gönderdiği" iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
17:35
CHP yönetimi “mutlak butlan“ davasında temyiz başvurusunu geri çekti
CHP yönetimi "mutlak butlan" davasında temyiz başvurusunu geri çekti
17:21
Cem Küçük’ün para trafiği mercek altında: 5 milyon TL’lik şüpheli transfer
Cem Küçük'ün para trafiği mercek altında: 5 milyon TL'lik şüpheli transfer
16:14
İslam Memiş’e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi
İslam Memiş'e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi?
16:08
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 18:00:45. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2.456 Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement