Aydın'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı, 8 Kişi Uyuşturucu Kullandığı Tespit Edildi

3.Sayfa

Aydın'ın beş ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında iki şahıstan uyuşturucu ele geçirilirken, 8 şahsın uyuşturucu kullandığı tespit edildi.

Bozdoğan, Çine, Kuyucak, Koçarlı, Söke İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik faaliyet gerçekleştirildi. Söke ilçesinde C.R.A., A.S.Y. isimli şüphelilerden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. N.A, C.R.A., A.S.Y., T.E., Ş.Ö, S.T, M.E., B.D. isimli şüpheli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - AYDIN